Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 21 січня 2024 року, 18:30.
Борнмут - Ліверпуль, Getty Images
21 січня 2024, 22:58
У рамках 21 туру чемпіонату Англії-2023/24 Борнмут на власному полі розгромно поступився Ліверпулю.
Протягом першого тайму матчу глядачі не побачили жодного голу. Вже по перерві Нуньєс вивів "червоних" вперед, а у компенсований час він оформив дубль. Між голами уругвайця своїм дублем відзначився Жота. Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний відіграв матч повністю.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Ліверпуль у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Борнмут — Ліверпуль 0:4
Голи: Нуньєс, 49, 90+3, Жота, 70, 79
Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Мефам, Гілл (Келлі, 55) — Кук (Біллінг, 83), Крісті — Сіністерра (Скотт, 55), Клюйверт (Брукс, 69), Таверньє — Соланке (Мур, 83).
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Бек, 83), Конате, Ван Дейк, Гомес — Елліотт (Гравенберх, 64), Мак Аллістер, Джонс (Кларк, 83) — Нуньєс, Жота (Гордон, 90+4), Діас (Гакпо, 63).
Попередження: Кук — Бредлі, Нуньєс