Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 21 січня 2024 року, 18:30.

У рамках 21 туру чемпіонату Англії-2023/24 Борнмут на власному полі розгромно поступився Ліверпулю.

Протягом першого тайму матчу глядачі не побачили жодного голу. Вже по перерві Нуньєс вивів "червоних" вперед, а у компенсований час він оформив дубль. Між голами уругвайця своїм дублем відзначився Жота. Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний відіграв матч повністю.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Ліверпуль у 21 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Борнмут — Ліверпуль 0:4

Голи: Нуньєс, 49, 90+3, Жота, 70, 79

Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Мефам, Гілл (Келлі, 55) — Кук (Біллінг, 83), Крісті — Сіністерра (Скотт, 55), Клюйверт (Брукс, 69), Таверньє — Соланке (Мур, 83).

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Бек, 83), Конате, Ван Дейк, Гомес — Елліотт (Гравенберх, 64), Мак Аллістер, Джонс (Кларк, 83) — Нуньєс, Жота (Гордон, 90+4), Діас (Гакпо, 63).

Попередження: Кук — Бредлі, Нуньєс