Англія
21 січня 2024, 20:29
Дублі Нуньєса та Жоти допомогли Ліверпулю комфортно обіграти Борнмут із Забарним
Лідер чемпіонських перегонів у АПЛ не відчув спротив опонентів.
Борнмут — Ліверпуль, Getty Images
21 січня 2024, 20:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Борнмут — Ліверпуль 0:4
Голи: Нуньєс, 49, 90+3, Жота, 70, 79
Борнмут: Нето — Ааронс, Забарний, Мефам, Гілл (Келлі, 55) — Кук, Крісті — Сіністерра (Скотт, 55), Клюйверт (Брукс, 69), Таверньє — Соланке.
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, Ван Дейк, Гомес — Елліотт (Гравенберх, 64), Мак Аллістер, Джонс — Нуньєс, Жота (Гордон, 90+4), Діас (Гакпо, 63).
Попередження: Кук — Бредлі, Нуньєс