Англія

Ще одна зірка може опинитися у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Ньюкасл досяг угоди з Аш-Шабабом щодо трансферу правого вінгера Мігеля Альмірона, передає портал talkSPORT.

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Продаж 29-річного парагвайця міг би допомогти "сорокам" підсилити інші, більш проблемні позиції у складі, з уникненням проблем із ФФП. Портал transfermarkt оцінює Альмірона у 30 мільйонів євро.

Повідомляється, що угода ще не укладена, але клуби вже домовилися про перехід гравця.

У цьому сезоні вінгер взяв участь у 31 матчі Ньюкасла у всіх турнірах, відзначившись 5 голами і 2 асистами.

Нагадаємо, нещодавно "сорок" залишив Хаві Манкільо. Захисник повернувся до Ла Ліги.