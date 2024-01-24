Англія

Жодна з традиційних топ-6 команд АПЛ не має такого результату.

Вчора, 23 січня, Челсі розгромив Мідлсбро (6:1) у матчі-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, що дало "синім" путівку до фіналу турніру.

За інформацією Squawka, для лондонського клубу це буде 18 фінал внутрішніх англійських кубків з 2000 року. Це найкращий показник у англійській Прем'єр-лізі.

На другому місці Манчестер Юнайтед – 12 фіналів, а трійку найкращих замикає Арсенал – 11.

Додамо, що з 17 фіналів Челсі виграв три: два Кубки Англії у сезонах-2011/12 та 2017/18 та один Кубок англійської ліги у сезоні-2014/15.

У фіналі турніру Челсі зустрінеться з переможцем пари Ліверпуль — Фулгем, гра яких відбудеться сьогодні, 24 січня, о 22:00 за київським часом. У першому матчі команда Юргена Клоппа була сильнішою з рахунком 2:1.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Мідлсбро.