Англія

Півзахисник Вердера Набі Кейта прокоментував рішення Юргена Клоппа покинути Ліверпуль в кінці сезону.

В п'ятницю футбольний світ шокувала новина про те, що по закінченню сезону Юрген Клопп залишить Ліверпуль, попри чинний контракт до 2026 року.

Рішення німецького тренера прокоментував його колишній підопічний Набі Кейта.

"Мене немає в соцмережах, але коли мені сказали про це, у мене на очах виступили сльози. Він привів мене до Ліверпуля як свого сина, і я вважаю його своїм батьком.

Я бажаю йому всього найкращого до кінця його життя. Я намагатимусь написати йому пізніше. Таке життя, я попрацював із ним і не був розчарований. Ми виграли трофеї", – сказав хавбек Вердера.

Раніше, Клопп заявив, що не буде працювати з жодним англійським клубом.