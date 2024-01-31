Англія

21-річний француз коштуватиме англійцям 14 мільйонів євро.

Захисник Монпельє Максим Естев незабаром стане гравцем Бернлі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 21-річного француза, за якого англійці заплатять 12 мільйонів євро, а ще 2 млн євро передбачені у якості бонусів.

Також зазначається, що французький клуб отримає 15% суми майбутнього продажу гравця, який пройде медогляд у середу, 31 січня.

Цього сезону Естев провів 13 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.