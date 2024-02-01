Англія

Пеп Гвардіола назвав свої сильні сторони та розповів, як він працював у Барселоні.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола згадав роки роботи в Барселоні та визнав, що забагато часу приділяв футболу.

"Коли я починав у Барселоні, то був одержимий, але зараз я можу посидіти на дивані, подивитись телевізор і не думати про футбол. Це допомагає тому, що після таких пауз бажання повернутися зростає.

Раніше я постійно думав про футбол, тому що мені здавалося, що щось втрачаю, що я недостатньо професійний. Розумію, що то була помилка. Найкраще якісно робити те, що хочеш. Іноді я покладаюсь на штаб, мені допомагають з вивченням деяких речей і роблять так, щоб мені було комфортніше на тренуванні, щоб перед гравцями я з'являвся абсолютно свіжим.

Ми готуємось до гри з неймовірною увагою до того, що маємо робити залежно від суперника. Бернлі відрізняється від Тоттенгема, тому і ми повинні діяти інакше.

У цьому вся справа. Я ставлюся до цього серйозно, бо не хочу розчаровувати гравців, уболівальників та людей, які мені довіряють. Але раніше мені потрібно 24 години, а тепер мені не потрібні 24 години на підготовку до ігор, тому що перед гравцями я з'являюся у свіжому стані та в потрібний момент.

Зараз я найкращий тренер з точки зору того, що я ліпше розподіляю час між роботою та відпочинком", – сказав тренер Манчестер Сіті.

Звіт про матч Манчестер Сіті — Бернлі читайте в нашому матеріалі.