Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 лютого 2024 року, 16:00.
НАПОЛІ - ВЕРОНА, GETTY IMAGES
04 лютого 2024, 19:30
У рамках 23 туру чемпіонату Італії чинний чемпіон країни Наполі приймав Верону.
Неаполітанці здобули важку вольову перемогу. Спочатку відзначився Коппола, але згодом Наполі перевернув гру. Нгонге вирівняв становище, а Кварацхелія вирвав перемогу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Верона у рамках 23-го туру Серії А-2023/24:
Наполі — Верона 2:1
Голи: Нгонге, 79, Кварацхелія, 87 — Коппола, 72
Наполі: Голліні — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Руї (Маццоккі, 52) — Каюсте (Нгонге, 62), Лоботка (Дендонкер, 85), Замбо-Ангісса — Політано (Ліндстрьом, 62), Сімеоне (Распадорі, 85), Кварацхелія
Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола (Маньяні, 85), Давідович, Кабаль — Дуда (Тавшан, 86), Сердар — Суслов (Сілва, 82), Фолоруншо, Лазович (Вінагре, 81) — Нослін (Свідерські, 60)
Попередження: Руї, Ліндстрьом, Лоботка — Коппола, Суслов