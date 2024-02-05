Англія

Сеск Фабрегас висловив свою думку щодо наступника Юргена Клоппа в Ліверпулі.

Колишній гравець Арсеналу, Челсі та Барселони Сеск Фабрегас, який часто перетинався з Хабі Алонсо на футбольному полі, вважає, що керманич Баєра — найкраща кандидатура на посаду головного тренера Ліверпуля після відходу Юргена Клоппа.

"Уболівальники люблять його, а також я думаю, що він дуже добрий тренер. Має хороші ідеї. Можливо, він грає трохи інакше, але я думаю, що він має здатність адаптуватися.

Я бачив його, коли він тренував Реал Сосьєдад Б, а тепер у леверкузенському Баєрі. Він діє по-різному. Він здатний адаптуватися до ситуації й різних типів гравців, які у нього є, і у нього правильний менталітет.

Він молодий, але найкраще в ньому те, що має дуже чіткі ідеї. Він розумний, врівноважений хлопець і має правильний характер. Я згоден, що він зміг би очолити Ліверпуль", – сказав іспанець в ефірі BBC.

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