Англія

Легенда Ліверпуля розніс чинного капітана за результативні помилки в матчі з "канонірами".

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює футбольним експертом на британському телебаченні, висловився з приводу помилок Вірджила ван Дейка в матчі з Арсеналом (1:3).

"В епізоді з другим голом Арсеналу ван Дейку просто потрібно було вибити головою м'яч. Не дозволити м'ячу відскочити. Ми говоримо про те, що знають навіть школярі, йдеться про гравців найвищого рівня. Це те, що навчають на нижчих рівнях футболу.

Мартінеллі злегка штовхає його у воротаря, що збиває Алісона з пантелику, але Мартінеллі мав на це повне право. Завжди є шанс, що таке станеться, якщо дозволити м'ячу відскочити.

У грі ван Дейка дуже мало слабких сторін, але одна з них полягає в тому, що він схильний утримувати свою позицію. Ван Дейк і Аліссон були чудові цього сезону, але це було кричуще.

Ван Дейк брав участь у всіх трьох пропущених голах та приймав неправильні рішення. У першому голі він втрутився в епізод, хоча мав просто залишатися на місці, у другому — йому потрібно було вибити м'яч головою, а у третьому – накрити гравця суперника", – сказав колишній гравець Ліверпуля.

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