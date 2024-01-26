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Football.ua розповідає про головних претендентів на місце нового тренера "червоних".

Юрген Клопп шокував вболівальників Ліверпуля новиною, що покине команду наприкінці поточного сезону. У керівництва клуба буде достатньо часу, щоб знайти заміну німцю, який увійшов в історію "червоних". Втім, вже зараз відомі фаворити на цю посаду. ми зібрали для вас список головних претендентів на тренерське місце в англійському гранді.

Експерти впевнені, що найбільше шансів очолити Ліверпуль у колишнього півзахисника та легенди "червоних"... ні, не Стівена Джеррарда, а Хабі Алонсо. Іспанець показує приголомшливий результат з Баєром в Бундеслізі та заслуговує на підвищення. Поставити на призначення Алонсо можна з коефіцієнтом 1,73.

Також непогані шанси є в поточного асистента Юргена Клоппа Пепа Лейндерса. Він в клубі з 2015 року, але мав піврічну паузу, коли повертався в рідні Нідерланди, й дуже добре знає як влаштований клуб та користується авторитетом в гравців. Отже, він цілком може стати продовжувачем філософії Клоппа. Показник на це складає 8.

Далі йдуть два не менш цікавих кандидати з однаковим коефіцієнтом — 9,5. Саме так оцінили експерти шанси колишнього тренера Шахтаря Роберте Де Дзербі, який добре зарекомендував себе вже на рівні АПЛ у Брайтоні, а також можливість повернення до тренерської роботи Зінедіна Зідана.

Деякі вірять у те, що пост залишиться за представником німецької школи тренерів. На призначення Юліана Нагельсманна можна поставити з коефіцієнтом 11. Що стосується раніше згаданого Джеррада, то й він є в цьому списку. Ставка на те, що англієць відмовиться від грошей в Саудівській Аравії та приїде до Ліверпуля і спробує нарешті виграти золоту медаль АПЛ, примножить ваші гроші у 12 разів.

Також не оминули увагою й фаната Ліверпуля, який наразі тренує Тоттенгем. Анге Постекоглу зізнався, що в його кімнаті висіли плакати "червоних". Водночас його старт зі "шпорами" був дуже яскравим і його тренерські здібності не піддаються питанням. Як вам такий варіант?

Навряд чи Ліверпулю потрібен швидкий результат та розгрібання проблем протягом довгого часу, але Антоні Конте завжди до ваших послуг. Коефіцієнт на це — 21.

Далі йде ціла група тренерів з однаковими шансами: Дієго Сімеоне, Жозе Моурінью, Грем Поттер, Луіс Енріке, Томас Франк та Лучано Спаллетті. Уявити Сімеоне в атакувальному Ліверпулі важко, а ось Томас Франк цілком заслуговує на шанс показати себе на вищому рівні. Втім, на всіх тренерів з цього списку коефіцієнт складає 26.

Цікаво, що в списку також є чинний гравець Брайтона Джеймс Мілнер (коефіцієнт — 51), колишній тренер "червоних" Рафа Бенітес (41) та екскерманич МЮ та Евертона Девід Моєс (67).

Пишіть в коментарях, хто на вашу думку очолить Ліверпуль цього літа.