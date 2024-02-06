32-річний новозеландець має проблеми зі здоров'ям.
Кріс Вуд, Getty Images
06 лютого 2024, 13:37
Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, у 32-річного новозеландця проблеми із задньою поверхнею стегна.
На відновлення футболісту знадобиться близько 6-8 тижнів.
Зазначимо, що Вуд є найкращим бомбардиром "лісників" у нинішньому сезоні — на його рахунку вісім забитих м'ячів у 20 матчах АПЛ.
Після 23 турів Ноттінгем Форест набрав 21 очко і посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.