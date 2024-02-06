Англія

32-річний новозеландець має проблеми зі здоров'ям.

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, у 32-річного новозеландця проблеми із задньою поверхнею стегна.

На відновлення футболісту знадобиться близько 6-8 тижнів.

Зазначимо, що Вуд є найкращим бомбардиром "лісників" у нинішньому сезоні — на його рахунку вісім забитих м'ячів у 20 матчах АПЛ.

Після 23 турів Ноттінгем Форест набрав 21 очко і посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ.