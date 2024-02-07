Ганець перебереться до Англії влітку.
Ібрагім Осман, Getty Images
07 лютого 2024, 11:34
Лівий вінгер Норшелланна Ібрагім Осман влітку стане гравцем Брайтона, повідомляє видання The Athletic.
Англія трансферна. Зимові переходи
Чимало клубів було зацікавлено у трансфері 19-річного ганця, але саме Брайтон зумів домовитися про його перехід під час наступного літнього трансферного вікна. Англійському клубу Осман обійдеться у приблизно 19,5 мільйонів євро.
У поточному сезоні нападник взяв участь у 29 матчах Норшелланна у всіх турнірах, відзначившись 4 голами і 5 асистами.