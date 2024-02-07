Англія

У клубі розуміють, що попит на англійця буде дуже високим.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк підтвердив, що центральний нападник Айвен Тоуні, ймовірніше за все, піде з клубу під час наступного літнього трансферного вікна, передає видання Evening Standard.

Контракт 27-річного англійця з клубом розраховано до кінця червня 2025 року. Данський спеціаліст зізнався, що Тоуні, швидше за все, піде вже влітку цього року. Франк додав, що майбутній команді Тоуні доведеться немало віддати за нього, оскільки "бджоли" знають, чого він вартий.

Під час зимового трансферного вікна Брентфорд не отримував пропозицій щодо свого нападника. Раніше йшлося про інтерес до нього з боку Арсеналу та Челсі. Сам гравець заявляв, що хоче виступати за топ-клуб і боротися за титули.

"Цілком очевидно, що Тоуні, швидше за все, буде проданий влітку. Продати свого найкращого гравця може бути дорого, але, з іншого боку, я також розумію, що після цього сезону його угода діятиме ще лише рік. Ми також знаємо, чого він вартий. Не думаю, що зараз у світі багато нападаючих, кращих за нього. Він дійсно хороший нападник, який перебуває у розквіті свого футбольного віку. Особисто я, як тренер, хотів би залишити Айвена, проте буде цікаво колись побачити його у топ-клубі", — заявив керманич Брентфорда.

Нагадаємо, нещодавно Тоуні відбув 8-місячну дискваліфікацію за порушення правил ставок. У першому ж матчі після цього Тоуні відзначився голом зі штрафного у переможному домашньому матчі проти Ноттінгем Форест (3:2) у 21 турі АПЛ.

Загалом, зараз на рахунку нападника 2 голи у 3 матчах за Брентфорд у поточному сезоні.