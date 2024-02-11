Англія

Арсенал здобув найбільшу виїзну перемогу в англійській Прем'єр-лізі.

У 24-му турі АПЛ Арсенал познущався з Вест Гема на Лондон Стедіум — 6:0. Ця перемога стала історичною для "канонірів".

Як пише Squawka, це найбільша виїзна перемога Арсеналу за часи існування Прем'єр-ліги. Для Вест Гема ця домашня поразка стала найбільшою у чемпіонаті за 61 рік.

Вест Гем у наступному турі зіграє проти Ноттінгем Форест, а Арсенал гостюватиме в Бернлі.

Раніше повідомлялось, що Сака — наймолодший гравець, який забив 50 голів за Арсенал.