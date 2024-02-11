Німеччина

Відбувся черговий матч 21 туру німецького чемпіонату.

У матчі 21 туру німецької Бундесліги Штутгарт на своєму полі здобув впевнену перемогу над Майнцом із рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 45 хвилині, коли у воротах гостей відзначився Максиміліан Міттельштедт, а через три хвилини у компенсований час Джеймі Левелінг подвоїв перевагу "швабів".

Потім на 73 хвилині Деніз Ундав забив третій м'яч у ворота гостей, на що вони відповіли результативним ударом Людовика Ажорка через три хвилини.

Таким чином, Штутгарт набрав 43 очки та посідає третє місце у Бундеслізі, випереджаючи дортмундську Боруссію на три бали.

Штутгарт — Майнц 3:1

Голи: Міттельштедт, 45, Левелінг, 45+3. Ундав, 73 — Ажорк, 76.

Штутгарт: Бредлов — Міттельштедт, Іто, Антон, Штенцель (Вагноман, 62) — Штіллер (Дауд, 76), Каразор — Фюріх (Руо, 61), Мійо, Левелінг (Гірассі, 62) — Ундав (Йон, 79).

Майнц: Центнер — Касі, Ван ден Берг, Ганче-Ольсен (Краусс, 70) — Гілавогі (Груда, 84), Кор (Баррейру, 46), Папела (Сон, 46) — Буркардт, Амірі, Нганкам (Ріхтер, 46) — Ажорк.

Попередження: Каразор — Гілавогі.