Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 12 лютого 2024 року, 22:00.

Лондонський Челсі у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Крістал Пелес (3:1).

Перемогу команді Маурісіо Почеттіно принесли забиті м'ячі у виконанні Енцо та Галлагера, який оформив дубль. При цьому "сині" забили два м'ячі у компенсований час до другого тайму. У складі "склярів" єдиний м'яч забив Лерма.

Також додамо, що український вінгер Челсі Михайло Мудрик знову весь матч просидів на лаві запасних.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Челсі у англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Крістал Пелес — Челсі 1:3

Голи: Лерма, 30 — Галлагер, 47, 90+1, Енцо, 90+4.

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Річардс, Мітчелл — Лерма, Вортон — Аю, Г'юз (Ахамада, 79), Франса (Едуар, 84) — Матета.

Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 84), Дісасі, Сілва (Колвілл, 61), Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Нкунку, 46), Галлагер, Джексон (Стерлінг, 79) — Палмер.

Попередження: Лерма, Муньйос — Дісасі, Джексон.