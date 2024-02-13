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Крістал Пелес — Челсі 1:3
Голи: Лерма, 30 — Галлагер, 47, 90+1, Енцо, 90+4

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Річардс, Мітчелл — Лерма, Вортон — Аю, Г'юз (Ахамада, 79), Франса (Едуар, 84) — Матета.

Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 84), Дісасі, Сілва (Колвілл, 61), Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Нкунку, 46), Галлагер, Джексон (Стерлінг, 79) — Палмер.

Попередження: Лерма, Муньйос — Дісасі, Джексон