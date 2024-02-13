Англія
13 лютого 2024, 00:10
Мудрик із лави для запасних спостерігав за камбеком Челсі проти Крістал Пелес із дублем Галлагера
Команда Маурісіо Почеттіно провалила перший тайм, але в другому знайшла в собі сили на порятунок від поразки та перемогу на останніх хвилинах.
Крістал Пелес — Челсі, Getty Images
13 лютого 2024, 00:10
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Крістал Пелес — Челсі 1:3
Голи: Лерма, 30 — Галлагер, 47, 90+1, Енцо, 90+4
Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Річардс, Мітчелл — Лерма, Вортон — Аю, Г'юз (Ахамада, 79), Франса (Едуар, 84) — Матета.
Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 84), Дісасі, Сілва (Колвілл, 61), Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке (Нкунку, 46), Галлагер, Джексон (Стерлінг, 79) — Палмер.
Попередження: Лерма, Муньйос — Дісасі, Джексон