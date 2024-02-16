Англія

Керманич "канонірів" висловився про можливе підписання французького нападника.

Напередодні стало відомо про те, що зірковий нападник Кіліан Мбаппе повідомив Парі Сен-Жермен про те, що вирішив залишити клуб наприкінці цього сезону після закінчення свого контракту та не змінить свого рішення.

Очікується, що 25-річний француз стане гравцем мадридського Реала, проте серед зацікавлених клубів у британській пресі також фігурував і лондонський Арсенал.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета під час пресконференції напередодні матчу 25-го туру АПЛ проти Бернлі відповів на питання журналістів щодо того, чи можливо взагалі побачити Мбаппе в Арсеналі влітку цього року.

Ж: Ви були б зацікавлені в Кіліані Мбаппе, навіть якщо ми вже знаємо, куди він збирається?

МА: А ви вже знаєте, куди він перейде? *посміхається*. Коли є гравець такого калібру, ми завжди повинні брати участь у цій розмові, але, як ви сказали, є певні нюанси.

Ж: Чи можливо взагалі, що Арсенал братиме участь у боротьбі за Мбаппе?

МА: Чому б і ні? Якщо ми хочемо бути найкращою командою, нам знадобляться найкращі таланти та найкращі гравці. Наразі я не причетний до цього. Можливо, Еду та власники щось планують, але я не беру участь у цих розмовах до останнього етапу.

*Ж — журналіст, МА — Мікель Артета

Раніше в іспанських ЗМІ повідомлялося, що Кіліан Мбаппе зароблятиме в Реалі 30 мільйонів євро, а підписний бонус складатиме до 50 млн євро.