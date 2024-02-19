Англія

Ключовий гравець Ліверпуля Діогу Жота випав на два місяці.

В матчі Брентфорд — Ліверпуль (1:4) нападник "червоних" Діогу Жота передчасно покинув поле через травму. Португалець поскаржився на біль у коліні.

Були побоювання, що футболіст вибув надовго. В неділю йому зробили МРТ. За інформацією Record, форвард пробуде поза грою до двох місяців. Португалець точно не зіграє у фіналі Кубка англійської ліги та в матчах 1/8 фіналу Ліги Європи, але зберігає шанси дограти поточний сезон та взяти участь у чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, Жота став найкращим гравцем січня в АПЛ.