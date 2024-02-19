Італія

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно розповів, чому вирішив залишити на лаві запасних Руслана Маліновського на гру з Наполі.

В матчі 25-го туру Серії А Дженоа відібрала очки у чинного чемпіона Італії Наполі (1:1). Хавбек генуезців Руслан Маліновський залишився в запасі і з'явився на полі аж на 75-й хвилині. Наставник команди Альберто Джилардіно запевнив, що йому було непросто залишити українця на лавці для запасних.

"Було нелегко вибрати склад, тому що деякі важливі гравці, такі як Маліновський, який забив у ворота Аталанти, залишився на лаві запасних.

Мені потрібно було зробити вибір, що виходить з інтерпретації матчу та суперника. Ми добре зіграли з Наполі", - цитує наставника TMW.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Дженоа в матчі 25-го туру італійської Серії А-2023/24.