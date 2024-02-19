Італія

Керманич Фрозіноне прокоментував поразку від Роми.

Фрозіноне в рамках двадцять п’ятого туру італійської Серії A на власному полі поступився Ромі.

Фрозіноне — Рома 0:3 Відео голів та огляд матчу Серії А

Головний тренер "жовто-синіх" Еусебіо Ді Франческо після завершення гри прокоментував невдалий виступ власної команди, а також конфлікт, що розгорівся довкола святкування першого гола захисника "вовків" Діна Гейсена, що свого часу міг перейти саме до Фрозіноне.

"Я хотів ляснути Гейсена під час його святкування гола, тому що молодий гравець може робити такі зухвалі помилки, але ніколи не повинен втрачати повагу до суперників та їхніх уболівальників.

Його жест був неправильним та недоречним. Йому не вистачало поваги до нашої команди та наших уболівальників.

Він свого часу намагався перейти до нашого клубу, приїхав, хотів дізнатись кілька речей, ми поговорили, але потім він поїхав собі деінде.

Даніеле Де Россі колись був лідером на полі, і я впевнений, що він навчить свого гравця поважати себе та інших у роздягальні.

Що ж до самої гри, то ми не відмовляємось від нашої мети. Звичайно, ми повинні бути більш рішучими в обороні.

Якби мені хотілось узяти більше очок вдома, але натомість припаркувати автобус біля власних воріт, я б це з радістю зробив. Але для цього потрібні гравці такої якості, яких у нас немає.

Ми не отримуємо результату, але граємо в адекватний футбол. Ми занадто швидко втрачаємо рівновагу, пропускаємо один гол, а одразу після нього ще один і так далі", — заявив італійський фахівець.

У наступному матчі Фрозіноне зіграє в гостях у туринського Ювентуса.