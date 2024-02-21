Англія

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Брентфордом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Брентфорда (1:0).

"Брентфорд — це дуже складна команда. Минулого сезону ми втратили шість очок у матчах з ними. Це команда, яка має якість, а Айван Тоуні — майстер, по-справжньому хороший гравець. Крім того, вони дуже гарні у виконанні штрафних ударів, вкидань, тощо.

Гра знову була гарною, і я задоволений результатом. Думаю, що у другому таймі ми мали менше моментів, ніж у першому. У другій половині нам було непросто. Гравці протягом багатьох років робили неймовірні речі, і вони продовжують це робити", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Брентфорд.