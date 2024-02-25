Англія

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес поділився думкою про майбутній фінал Кубка ліги проти Ліверпуля.

Сьогодні Челсі має шанс здобути трофей. "Сині" на Вемблі зіграють з Ліверпулем у фіналі Кубка ліги. Перед матчем півзахисник лондонців Енцо Фернандес зізнався, що команда мріє підняти кубок над головою.

"Я хочу виграти цей турнір, але це стосується не лише мене. Хочу виграти його із командою. Команда заслуговує на цей трофей, тому що останні 18 місяців їй не завжди було легко...

Мені не потрібно говорити з іншими, чого очікувати, тому що це Челсі, великий клуб, який регулярно грає у фіналах. Гравці це розуміють. Нам потрібно залишатися разом як команда, отримувати від цього задоволення, але ставитись до цього серйозно. Це те, що потрібно, коли ти граєш за Челсі", - сказав аргентинець.

Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.