Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна повідомив, що у клубу була домовленість із Хайдуком про трансфер Олексія Кащука.
ДАРІЙО СРНА, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
25 лютого 2024, 14:22
Нападник Шахтаря Олексій Кащук мав шанс перейти до хорватського Хайдука, але відмовився залишати український клуб. Про це повідомив спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна.
"Ми з президентом клубу домовилися про трансфер Кащука, який є відмінним вінгером, але в останній момент угода зірвалася, оскільки гравець вирішив, що не хоче переходити.
У мене було величезне бажання допомогти Хайдуку, Кащук дуже хороший гравець", — розповів Срна.
Раніше Георгій Судаков розповів, які команди здійснили спробу підписати його під час зимового трансферного вікна.