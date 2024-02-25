Україна

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна повідомив, що у клубу була домовленість із Хайдуком про трансфер Олексія Кащука.

Нападник Шахтаря Олексій Кащук мав шанс перейти до хорватського Хайдука, але відмовився залишати український клуб. Про це повідомив спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна.

"Ми з президентом клубу домовилися про трансфер Кащука, який є відмінним вінгером, але в останній момент угода зірвалася, оскільки гравець вирішив, що не хоче переходити.

У мене було величезне бажання допомогти Хайдуку, Кащук дуже хороший гравець", — розповів Срна.

Раніше Георгій Судаков розповів, які команди здійснили спробу підписати його під час зимового трансферного вікна.