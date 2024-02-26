Северная Америка

Фірмова гольова комбінація за участі аргентинської зірки.

У другому турі американської МЛС Інтер Маямі в гостьовому матчі проти Лос-Анджелес Гелаксі зумів здобути нічию в компенсований час.

Із перших хвилин у складі гостей перебували на полі всі учасники ексбарселонського квартету, Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Хорді Альба, а також український центральний захисник Сергій Кривцов.

Але ні від пенальті, який не зміг реалізувати інший колишній виконавець Барселони, Рікі Пуч, ні від першого пропущеного м’яча під завісу зустрічі "павичів" це не врятувало.

Зрештою, Мессі та Альбі довелось усе брати в свої руки й вони розіграли фірмову гольову комбінацію через лівий фланг уже в компенсований арбітром час.

ЛА Гелаксі — Інтер Маямі 1:1

Голи: Йовельїч, 75 — Мессі, 90+2.

На 13 хвилині Рікі Пуч (ЛА Гелаксі) не реалізував пенальті (воротар).

ЛА Гелаксі: Маккарті — Ямане, Йосіда, Касерес, Ауде (Нелсон, 79) — Серрільйо, Дельгадо — Фагундес (Габріель, 70), Пуч, Пейнтсіл (Агірре, 86) — Йовельїч (Беррі, 86).

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Кривцов, Авілес, Альба — Грессель (Сандерленд, 84), Бускетс, Гомес (Боржелін, 84) — Мессі, Суарес (Кампана, 67), Тейлор (Руїс, 67).

Попередження: Дельгадо — Грессель, Бускест, Альба.