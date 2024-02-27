Іспанія

Мадридський клуб вагається, адже не готовий задовольнити вимоги канадського футболіста.

Реал досяг усної домовленості з Альфонсо Девісом щодо трансферу. Але вимоги гравця щодо заробітної плати занадто високі.

Як пише журналіст Крістіан Фальк, канадський захисник просить у Баварії 20 млн євро на рік за новим контрактом. Мюнхенський клуб не готовий платити Девісу таку суму.

Чинна угода захисника з мюнхенським клубом розрахована до 30 червня 2025 року з зарплатнею 11,25 млн євро на рік. Трансфермаркт оцінює вартість гравця у 70 млн євро.

Цього сезону Альфонсо Девіс зіграв за Баварію 27 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.