Іспанія

Суд над ексгравцем Барселони та збірної Бразилії Дані Алвесом визнав його винним, тому в клубі вирішили застосувати радикальні міри.

Колишнього захисника Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса засуджено до 4,5 років в'язниці за зґвалтування дівчини в нічному клубі.

Як повідомляє Diario Sport, Барселона виключила Алвеса зі списку легенд клубу. Відповідно до презумпції невинності клуб позбавив Алвеса статусу легенди лише після офіційного оголошення вироку.

До списку легенд каталонського клубу включено 102 гравці, які виступали у різні періоди з моменту заснування.

З січня 2023 року Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні жінки у нічному клубі Sutton у місті Барселона в грудні 2022-го року. 14 листопада стало відомо, що суд завершив розслідування. Прокуратура вимагала для футболіста дев'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Football.ua виходив спеціальний матеріал про судовий розгляд справи Дані Алвеса.