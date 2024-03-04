Англія

Нідерландський захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував перемогу над Ноттінгемом.

Ліверпуль вирвав важливу перемогу в матчі з Ноттінгем Форест (1:0). Капітан мерсисайдців Вірджил ван Дейк вважає, що характер команди нікуди не зникав протягом тривалого часу.

"Гра ще не закінчилася, тому я вірив до кінця. За час мого перебування ми показали, що ніколи не здаємося. Ми завжди продовжуємо йти вперед.

Ми знайшли вихід, і це найголовніше. Дарвін був важливий для нас цього сезону, і чудово, що він повернувся. Це великий гол та заслужена перемога", - вважає капітан мерсисайдців.

Раніше повідомлялось, що Челсі міг купити Нуньєса минулого літа, але отримав відмову від Ліверпуля.