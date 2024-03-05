Англія

Іспанський фахівець поділився своїми емоціями після гри з Шеффілдом.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Шеффілда Юнайтед (6:0).

"Відмінний виступ команди та важливий результат для нас з такою кількістю забитих голів та сухим матчем для воротаря. Команда демонструє ознаки того, що хоче більше — це дуже позитивний момент.

Ми забили голи дуже добре організованій команді, зуміли їх по-справжньому розкрити 3-4 рази. Справа у вірі у гравців. Вони здатні такі речі. Коли справи йдуть добре, це додає впевненості, і футболісти грають блискуче. Енергія зараз дуже хороша. Коли перемагаєш, все стає простішим, нам потрібно зберігати цей темп.

Ми сподіваємося, що зможемо стати кращими і набрати більше очок, ніж минулого сезону. У нас також повернулися кілька гравців після травм. Це чудова новина, так що йдемо далі", — наводить слова Артети ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шеффілд Юнайтед — Арсенал.