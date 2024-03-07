Англія

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах готовий допомогти своїй команді.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп перед матчем зі Спартою в 1/8 фіналу Ліги Європи повідомив, що лідер команди Мохамед Салах відновився після травми, якої він зазнав ще на Кубку Африки, а згодом отримав рецидив.

"Він з нами. Салах тренувався вже два дні, він сповнений енергії. Подивимося. Але добре, що він повернувся. Це дуже позитивно для команди. Як ви можете бачити, і він щасливий", — цитує Клоппа Sky Sports.

Нинішнього сезону Салах провів 28 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 10 гольових передач.

Нагадаємо, матч Спарта — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 7 березня, о 19:45 за київським часом.