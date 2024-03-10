Україна

Денис Кузик поділився емоціями після перемоги над Оболонню.

Півзахисник Кривбасу Денис Кузик прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти столичної Оболоні (1:0).

"Важка гра, важкі три залікових бали. Бойовий матч, обидві команди провели багато часу в боротьбі. Дуже раді, що вдалось перемогти. Рухаємось далі, налаштовуємось на наступного суперника.

На чому робив акцент Юрій Вернидуб в роздягальні? Тренер сказав, що перший тайм йому сподобався. Просив, щоб ми продовжували грати так і надалі, тоді обовʼязково забʼємо свій гол. Так і вийшло, тому дуже задоволені.

Дякую за передачу Бандейрі. Він все зробив чудово, а мені пощастило забити. Радий, що допоміг Кривбасу здобути важливі три очки", — наводить слова Кузика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Оболонь.