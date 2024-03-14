Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Олександр став першим легіонером, який приєднався до національної команди на зборах.

Сьогодні ввечері, 14 березня, збірна України прибула до Іспанії, де розпочне свою підготовку до вирішальних матчів плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Виїхавши ввечері напередодні, делегація національної команди на чолі з головним тренером Сергієм Ребровим сьогодні вранці прибула до Перемишля.

Разом із гравцями Динамо та Дніпра-1 зі столиці вирушили шість футболістів молодіжної збірної, які допоможуть підготовці основної команди на зборах.

З Перемишля українці дісталися аеропорту Жешува, де вже чекали футболісти Шахтаря. З Жешува "синьо-жовті" перелетіли до Малаги, після чого автобусом дісталися готелю, де на збірну чекав Олександр Зінченко з лондонського Арсеналу, який став першим з легіонерів на зборах.

Сьогодні збірна проведе перше тренування на полях футбольного центру Марбелья.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов, Олександр Тимчик (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Олександр Зубков, Георгій Судаков (обидва — Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Єгор Назарина (обидва — Шахтар).

Нагадаємо, півфінальний матч плей-оф відбору Євро-2024 між збірними Боснії і Герцеговини та України відбудеться 21 березня.