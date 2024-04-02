Англія

У футболіста нове ушкодження плеча.

Воротар Ньюкасла Нік Поуп знову опинився у лазареті "сорок", повідомляє журналіст Жоель Бланда у своєму твіттері.

У 31-річного англійця нове пошкодження плеча, через що він не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону.

Нагадаємо, на початку грудня воротар отримав травму у матчі проти МЮ, через що вилетів на чотири місяці. Нова травма вибила його на півроку.

Цього сезону Поуп провів 20 матчів, з яких вісім на нуль при 19 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл втратив центрального захисника Джамала Ласеллса на 6-9 місяців.