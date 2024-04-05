Україна

Півзахисник "біло-синіх" Микола Шапаренко поділився враженнями від гри з Зорею.

Автор одного із голів у ворота Зорі Микола Шапаренко запевнив, що попри впевнену перемогу (3:0), гра проти луганців вийшла вкрай важкою.

"Не думаю, що нам було легко, можливо, так здавалося з трибуни. Зоря продемонструвала гідний футбол, однак у нас була краща реалізація моментів.

Швидкий гол допоміг? Так, коли забиваєш швидкий гол, тобі легше грати, стаєш упевненіше. Це дає свої плюси.

Це футбол, ти не можеш бути впевнений до кінця, що виграєш поєдинок, якщо ти забив на 7-й хвилині. Попереду ще дуже багато ігрового часу, і може статися все, що завгодно.

- Сподіваюся, що і надалі так само продовжимо так виступати та перемагати", — сказав Шапаренко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Динамо.