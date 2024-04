Півзахисник Челсі Коул Палмер зробив хет-трик в матчі з Манчестер Юнайтед (4:3). Останній гол англійця став історичним.

Як повідомляє OptaJoe, останній гол Палмера, який він забив на 100 хв 39 сек, став найпізнішим переможним м'ячем в АПЛ. Цю статистику ведуть з 2006 року.

100:39 — Cole Palmer’s hat-trick goal for Chelsea tonight timed at 100:39 was the latest winning goal on record (since 2006-07) in a Premier League game. Mayhem. pic.twitter.com/2qdCNyUNYz