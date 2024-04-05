Англія

Команда Юргена Клоппа побила рекорд по відсотку володіння м'ячем у матчі АПЛ.

Ліверпуль у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Шеффілд Юнайтед (3:1).

За інформацією OptaJoe, у цьому матчі команда Юргена володіла м'ячем упродовж 83,1% ігрового часу, що є новим рекордом у матчах чемпіонату Англії.

Жодна команда за весь період ведення статистики за цим показником (з сезону-2003/04) не володіла м'ячем протягом такої кількості ігрового часу.

Попередній рекорд був у Манчестер Сіті – 82,9% у матчі проти Свонсі у квітні 2018 року.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Шеффілд Юнайтед.