Завершився перший тур після березневої міжнародної паузи поточного сезону англійської Прем'єр-ліги, який традиційно подарував нам низку цікавих протистоянь. Тож давайте обговоримо їх більш детально в нашому черговому матеріалі подібного формату.

До вашої уваги наші традиційні підсумки 30-го туру АПЛ-2023/24, в рамках яких ми розглядаємо усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості, де продовжується фінальний етап щодо розв'язки ключових питань.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

За підсумками матчу проти Манчестер Юнайтед гравців Брентфорда шкода абсолютно всім, але це той випадок, коли шкода їх могло бути ще більше. Банальна статистика тут ідеально характеризує те, що відбувалося протягом матчу. Підопічні Еріка тен Гага продемонстрували черговий жахливий виступ, однак абсолютно несправедливо вони могли у своєму ж стилі вирвати абсолютно нелогічні три очки завдяки дебютному голу Мейсона Маунта у компенсований час.

Можливо, у разі перемоги ми в черговий раз почули б на післяматчевій пресконференції головного тренера МЮ Еріка тен Гага про "хороший матч" і "заслужену перемогу", але цього разу "червоні дияволи" частково побували в шкурі своїх суперників, коли занадто рано відчули смак мінімальної перемоги та пропустили на останніх хвилинах гол. Проте черговою недоречною фразою з метою хоч якось виправдати свій провал нідерландський фахівець таки відзначився: "Я бачив матч Брентфорда проти Манчестер Сіті, і "містянам" пощастило виграти ту гру". А вам пощастило не пропустити чотири голи, пане Еріку... Або ж проти вас, пане Еріку, Брентфорд здійснив рекордні для цього сезону АПЛ 85 торкань м'яча у штрафній суперника серед усіх команд... Продовжувати варто?

Безперечно, гравці Брентфорда й самі винні, що не змогли реалізувати безліч хороших моментів, які Манчестер Юнайтед через відсутність пресингу та позиційні прогалини без жодних проблем дозволяв створювати біля своїх воріт. Але водночас не можна й не відзначити, що це була багато в чому найкраща гра знекровлених через травми "бджіл" у цьому сезоні, і в ній безпосередню участь з перших хвилин взяв наш Єгор Ярмолюк. 20-річний українець міг неодноразово і забити, і відзначитися асистом, і загалом він здійснив величезний обсяг бігової роботи. Втім, не залишає відчуття, що Брентфорд у цьому матчі скоріше втратив два очки, аніж набрав одне.

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Янельт, 90+9 - Маунт, 90+6

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев (Годдос, 87), Ярмолюк (Дамсгор, 71), Єнсен, Янельт, Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса (Мбемо, 72)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 46), Лінделеф (Мартінес, 69), Далот — Мактоміней, Мейну (Каземіро, 80) — Гарначо (Антоні, 60), Фернандеш, Рашфорд (Маунт, 80) — Гойлунн

Попередження: Вісса, Льюїс-Поттер, Занка, Мопе — Мактоміней

З того моменту, як Роберто Де Дзербі очолив Брайтон, "чайки" почали вважатися чи не найнезручнішим суперником для Ліверпуля. Так, наприклад, "чайки" вибивали минулого року "червоних" із Кубка Англії (2:1), грали у феєричну нічию на Енфілді (3:3), громили їх на своєму полі (3:0), а в першому колі нинішньої кампанії АПЛ фінальний свисток фіксував нічийний результат на Амекс Стедіум (2:2).

Жодного разу колектив Де Дзербі не програвав команді Клоппа в період роботи італійця в Англії, але тоді Брайтон ще не зустрічався з такою великою кількістю кадрових проблем та відсутністю ключових гравців, як це сталося зараз із ряду причин, включно з дебютною в історії клубу єврокубковою кампанією. Ліверпуль мусив перемагати – і він це зробив.

Цілком логічно, з урахуванням загальної картини гри, мерсісайдці повинні були забивати і більше, але три набрані очки — це все ще три набрані очки, особливо якщо вони мають таке велике значення на тлі поточної запеклої чемпіонської боротьби. Манчестер Сіті та Арсенал зіграли пізніше того вечора, але вже відомо, що Ліверпуль повернувся на вершину турнірної таблиці і тепер має два пункти переваги над "канонірами", а також три — над "містянами". Чи можна вже рахувати підопічних Юргена Клоппа новими фаворитами на "золото"? А чому б і ні? Грати ще правда багато, тому статус цей такого ж хиткого характеру.

Ліверпуль — Брайтон 2:1

Голи: Діас, 27, Салах, 65 - Велбек, 2

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Мак Аллістер, Ендо, Собослаї (Гравенберх, 90) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 84), Луїс Діас (Гакпо, 89)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Лемпті (Буонанотте, 70), Балеба, Гросс, Еступіньян (Барко, 90) — Адінгра (Фергюсон, 84), Модер (Лаллана, 84) — Велбек

Попередження: Аллістер, Дейк, Гомес, Ендо, Гакпо — Гросс, Велбек, ван Геке

Що ж, за підсумками центрального матчу туру між Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом, який пройшов на Етіхаді, існує цілком зрозуміла думка, що гучна вивіска абсолютно не виправдала очікувань, час витрачено марно, поєдинок був рівня УПЛ тощо. Загалом таку позицію можна зрозуміти, адже ця зустріч Хосепа Гвардіоли та Мікеля Артети далеко не була з розряду тих, які припадають до вподоби переважній більшості нейтральних уболівальників.

Але тут хочеться висловитися в якості виправдання тренерів двох претендентів на чемпіонство: перед кожним з них стояло завдання не влаштувати футбольне шоу, а здобути найбільш позитивний для себе результат у дуже важливій грі. Як Гвардіола, так і Артета розуміли, що в таких протистояннях одна помилка може вирішити долю матчу, тому ми, вболівальники, і побачили шахову партію та суто тактичне протистояння двох висококласних фахівців.

Гвардіола вирішив зіграти у свій футбол з акцентом на контроль м'яча, але в дуже обережній манері з мінімізацією різноманітних можливих помилок. Артета, у свою чергу, спочатку відмовився від свого звичного плану з акцентом на атаку, змістивши цей акцент у бік оборони та контратак. Що було спільним: обидва тренери відмовилися ризикувати та не змогли повною мірою реалізувати свої плани, адже у Манчестер Сіті справа не доходила до гарного завершального удару з вигідної позиції на тлі відмінних дії суперника в оборонній фазі, а в Арсеналу не виходило так часто виходити в перспективні контратаки (а також їх реалізовувати, хоча можливості були), як хотілося б керманичу "канонірів".

Відповідаючи на запитання, чому Артета вирішив із самого початку відмовитися від спроби обіграти Гвардіолу у свій/його футбол, то тут можна пояснити все банально просто: нещодавні травми двох ключових вінгерів в особі Габріела Мартінеллі та Букайо Сака не дозволили головному тренеру Арсеналу так сильно ризикувати у такому важливому матчі ще й на Етихаді. У підсумку, як ми могли бачити, Сака провів дуже погану гру, хоч і вийшов з перших хвилин, а Мартінеллі вдалося задіяти тільки з лави для запасних — обидва ще банально не в найкращій формі. Тренерський штаб "канонірів" також одразу ж реагував на спроби Гвардіоли хоч щось змінити на користь своєї команди, щоб успішніше доходити до штрафного суперника, коли на вихід реактивного Доку відповіддю стала заміна Ківьора на більш швидшого Томіясу. В обороні лондонці зіграли просто зразково, але задуми, спрямовані на перемогу, як і манчестерці, вони не реалізували.

Підсумкові 0:0 – справедливий та закономірний результат, від якого найбільше програв Ман Сіті. Арсенал цю нічию може вважати задовільною (все ж нечасто комусь вдається не дозволити "містянам" забити на Етіхаді). А ось виграв від цього результату лише Ліверпуль.

Манчестер Сіті — Арсенал 0:0



Манчестер Сіті: Ортега — Аканджі, Діаш, Аке (Льюїс, 26), Гвардіол — Родрі — Сілва, Де Брюйне, Ковачич (Гріліш, 61), Фоден (Доку, 61) — Голанд.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Томіясу, 66) — Едегор, Жоржиньо (Парті, 65), Райс — Сака (Мартінеллі, 78), Гаверц, Жезус (Троссар, 72).



Попередження: Жезус, Рая

⚽️ Вражаючий камбек Ньюкасла проти Вест Гема. Як вони це роблять — зрозуміти непросто, адже "сороки" вже не вперше демонструють характер і уникають поразки у другій половині другого тайму (згадати хоча б нічиї з Бонмутом та Лутоном). Цього разу підопічні Едді Гау досягли більшого, а саме здобули перемогу над "молотобійцями", маючи при цьому два м'ячі відставання. Звичайно, з рівнем пресингу, який показав нам той же орендований Вест Гемом Калвін Філліпс, досягати успіхів зовсім неважко. Втім, численні травми Ньюкасла ще дадуть про себе знати.

Ньюкасл Юнайтед — Вест Гем 4:3

Голи: Ісак, 6, 77 (пен.), Барнс, 83, 90 - Антоніо, 21, Кудус, 45+10, Боуен, 48

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Лівраменто (Альмірон, 56), Ласеллс (Крафт, 17), Шер, Берн — Лонгстафф, Бруно Гімараес, Віллок (Голл, 57) — Мерфі, Ісак, Гордон

Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 46) — Цоуфал (Інгз, 90), Мавропанос, Зума, Емерсон Палмьєрі — Ворд-Праус (Джонсон, 84), Соучек — Лукас Пакета — Боуен, Антоніо (Філліпс, 69), Кудус

Попередження: Гордон, Ісак — Соучек

Вилучення: Гордон, 90+4.

⚽️ Борнмут не без проблем здолав Евертон. Ілля Забарний традиційно розпочинав матч у стартовому складі "вишень", а ось Віталій Миколенко пропускав поєдинок через хворобу, тому одній із варіацій українського дербі в АПЛ побачити за фактом нам не судилося. Найцікавіше відбувалося наприкінці матчу, коли центрбек Борнмута Мефам не знайшов порозуміння зі своїм голкіпером Нето, внаслідок чого Бету зрівняв рахунок на 87-й хвилині. Проте легендарний для Евертона Коулман у результаті "вирішив", що його команда того вечора не повинна залишити поле навіть із одним набраним пунктом. Що ж, буває...

Борнмут — Евертон 2:1

Голи: Соланке, 64, Коулман (аг), 90+1 — Бету, 87

Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Забарний, Керкез (Келлі, 63) — Адамс, Кук — Семеньйо, Клюйверт (Біллінг, 73), Таверньє (Уаттара, 74) — Соланке (Унал, 85)

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Годфрі — Гаррісон (Янг, 72), Онана (Бету, 79), Гарнер, Макніл — Дукуре (Гомеш, 72) — Калверт-Льюїн

Попередження: Соланке — Онана, Тарковські.

⚽️ Нічия Ноттінгем Форест та Крістал Пелес. У матчі на Сіті Граунд команди обмінялися забитими м'ячами та сильнішого так і не визначили. На старті першого тайму Матета вивів "орлів" уперед, проте після перерви Кріс Вуд повернув паритет на табло. В обох моментах варто відзначити авторів асистів, а саме Езе та Гіббс-Вайта.

Ноттінгем Форест — Крістал Пелес 1:1

Голи: Вуд, 61 - Матета, 11

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Феліпе Монтейро, Мурільйо, Айна (Тоффоло, 84) — Єйтс, Сангаре (Еланга, 46) — Орігі (Рейна, 60), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд

Крістал Пелес: Гендерсон — Ворд, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон (Г'юз, 80), Лерма, Мітчелл (Клайн, 90) — Аю (Шлупп, 65), Езе — Матета

Попередження: Монтейро — Шлупп.

⚽️ Гол Сона врятував Тоттенгем від втрати очок проти Лутона. Існує думка, що Лутону часом відверто не щастить, коли вони буквально в останній момент упускають задовільний для себе результат. Але поєдинок із Тоттенгемом — це далеко не той випадок навіть з урахуванням того, що "шпорам" вдалося зрівняти рахунок завдяки автоголу Каборе. Дві подвійні штанги після ударів Сона (перший тайм) і Бреннана Джонсона (другий тайм) просто дивом не завершилися взяттям воріт Лутона (неймовірним дивом!), але зрештою той же Сонні відновив справедливість на 86-й хвилині та приніс до активу Тоттенгема три очки.

Тоттенгем — Лутон Таун 2:1

Голи: Каборе, 51 (АГ), Сон, 86 — Чонг, 3

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Крістіан Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Біссума (Рішарлісон, 84), Сарр — Кулушевські (Джонсон, 46), Меддісон (Бентанкур, 68), Вернер — Сон Сон (Гейб'єрг, 89)

Лутон Таун: Камінські — Берк (Хашіока, 46), Менгі, Каборе — Беррі (Кларк, 63), Раддок Мпанзу, Барклі, Дауті (Вудроу, 83) — Таунсенд, Чонг (Оньєдінма, 73) — Морріс

Попередження: Гейб'єрг, Чельсо — Барклі, Берк, Мпанзу, Менгі

⚽️ Челсі у більшості примудрився втратити очки з Бернлі. Що ще потрібно підопічним Маурісіо Почеттіно, щоб перемагати? Проти Бернлі у них було все для цього, починаючи з рівня суперника і закінчуючи кількісною перевагою. Втім, в одному моменті більшість гравців "синіх" виступили у ролі спостерігачів під час атаки суперника — у результаті забив Каллен, а в другому моменті футболістам Бернлі було достатнього кутового наприкінці другого тайму — у підсумку О'Ши врятував для колективу Венсана Компані нічию у, здавалося б, безвихідній ситуації. Михайло Мудрик, у свою чергу, провів хороший матч, заробивши на собі пенальті для Палмера та червону для Асіньйона, але... Але безвихідних ситуацій не буває для суперників теперішнього Челсі...

Челсі — Бернлі 2:2

Голи: Палмер, 44 (пен.), 78 - Каллен, 47, О'Ши, 81

Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 87), Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо (Стерлінг, 74), Фернандес — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 63), Мудрик — Джексон

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Вітіньо да Сілва — Брун Ларсен (Браунгілл, 47), Каллен, Берге, Одобер (Гудмундссон, 71) — Амдуні (Тейлор, 45), Фостер (Родрігес, 70)

Попередження: Кукурелья, Галлагер — Ассіньйон, Каллен, Естев

Вилучення: Ассіньйон, 41

⚽️ Гольова перестрілка між Шеффілд Юнайтед та Фулгемом. Коли ви ще побачите таке, що "клинки" забивають три м'ячі за один матч, а не лише пропускають? Окей, проти Фулгема свою "трійку" Шеффілд Юнайтед також пропустив, але цього разу вболівальники залишили Бремолл Лейн з піднятим настроєм і нічийним результатом в активі.

Шеффілд Юнайтед — Фулгем 3:3

Голи: Бреретон, 58, 69, Макберні, 68 - Палінья, 62, Рід, 85, Муніз, 90+3

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт, Ахмедходжич, Робінсон — Богл, Віні Соуза, Арбластер, Гамер, Осборн — Макберні (Макейті, 89), Бреретон

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Бессі, Робінсон — Палінья, Лукич (Траоре, 63) — Івобі (Керні, 74), Андреас Перейра, Вілліан — Муніз

Попередження: Голгейт, Норвуд, Гамер, Богл — Бессі

⚽️ Астон Вілла вдома перемогла Вулвергемптон. Такий вид матчів можна віднести до типових для команд Унаї Емері. Бірмінгемці не мали якоїсь помітної переваги по грі, але в результаті змогли знайти свої голи у не найочевидніших моментах, чого не можна сказати про "вовків".

Астон Вілла — Вулвергемптон 2:0

Голи: Діабі, 36, Конса, 65

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Д. Карлос, Торрес, Морено (Дінь, 63) — Бейлі (Кеслер, 90+7), Тілеманс, Д. Луїс, Роджерс (Дзаніоло, 63) — Діабі (Айрогбунам, 88), Воткінс (Дуран, 46)

Вулвергемптон: Са — С. Буено, Кілман, Тоті — Семеду (Доерті, 84), Гомес (Траоре, 84), Дойл (Чірева, 71), Аїт-Нурі (У. Буено, 64) — Сарабія, Леміна — Чівоме (Фрейзер, 84)

Попередження: Тілеманс, Дуран, Дінь — Сарабія, Чірева, Кілман, Тоті

Найкращий тренер туру: Едді Гау (Ньюкасл Юнайтед)

* увесь розклад матчів АПЛ-2023/24 доступний на Football.ua за цим посиланням.

Хто там казав, що Юрген Клопп втомився морально та не очолить Барселону після Ліверпуля?

Статистика — друга найбільш шокуюча річ на цьому скріншоті:

Ситуації в житті бувають різними:

Коли в Юргена Клоппа спитали, якого б завершення матчу Ман Сіті — Арсенал він хотів:

Гвардіола проти Артети:

Pep Guardiola vs Mikel Arteta pic.twitter.com/Fya18tK4Zv

Габріел Жезус, коли знаходиться на ударній позиції:

Gabriel Jesus when he's in a position to shootpic.twitter.com/G7xH3lpjQK