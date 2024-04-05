Англія

23-річний англієць тричі забив у ворота Астон Вілли.

Манчестер Сіті у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Астон Віллу (4:1).

У цьому поєдинку оформленим хет-триком відзначився півзахисник "містян" Філ Фоден.

Таким чином, 23-річний англієць оформив третій хет-трик у матчах АПЛ, завдяки чому він зрівнявся з такими легендами, як Кріштіану Роналду, Френк Лемпард та Дідьє Дрогба.

До цього Фоден тричі забивав у ворота Манчестер Юнайтед (2022) та Брентфорда (2024).

Цього сезону Фоден провів 44 матчі, в яких забив 21 гол та віддав 10 асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла.