23-річний англієць тричі забив у ворота Астон Вілли.
Філ Фоден, Getty Images
05 квітня 2024, 13:55
Манчестер Сіті у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Астон Віллу (4:1).
У цьому поєдинку оформленим хет-триком відзначився півзахисник "містян" Філ Фоден.
Таким чином, 23-річний англієць оформив третій хет-трик у матчах АПЛ, завдяки чому він зрівнявся з такими легендами, як Кріштіану Роналду, Френк Лемпард та Дідьє Дрогба.
До цього Фоден тричі забивав у ворота Манчестер Юнайтед (2022) та Брентфорда (2024).
Цього сезону Фоден провів 44 матчі, в яких забив 21 гол та віддав 10 асистів.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Астон Вілла.