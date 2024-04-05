Англія

Хавбек "синіх" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (4:3), у якому він оформив хет-трик.

"Я не знаю, як нам удалося відігратися. Рахунок був 2:0, і, як я вже говорив минулого тижня, ми робили дурні помилки. Коли додалося вісім хвилин, це додало нам сил – божевілля.

Потрібно постаратися виграти якнайбільше матчів. Що може бути краще за таку перемогу?

Коли я оформив дубль, то вболівальники нас підбадьорили, і я побачив, як суддя показав, що залишилося дві хвилини. І, на щастя, я забив.

Коли я був підлітком, то вболівав за Манчестер Юнайтед.

Ви знаєте, я реалізував багато пенальті, я не збираюся промахуватися, будьте певні. Забити на останній хвилині – це чисте божевілля", — наводить слова Палмера ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Манчестер Юнайтед.