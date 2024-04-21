Англія

Завершився четвертий поєдинок 34 туру чемпіонату Англії.

У рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Евертон приймав Ноттінгем Форест на Гудісон Парк.

Відкрив рахунок у першому таймі матчу Гує. У другій половині зустрічі Макніл подвоїв перевагу господарів поля. Гості відповісти "ірискам" так нічого і не зуміли, продовживши свою виїзну серію без перемог у турнірі до шести поспіль матчів.

Ця звитяга дозволила колективу Шона Дайча відірватися від зони вильоту на п'ять очок.



Зазначимо, що Евертон також має гру у запасі — домашню проти Ліверпуля.

Евертон — Ноттінгем Форест 2:0

Голи: Гує, 29, Макніл, 76

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує, Гомеш (Гарнер, 67), Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 67, Шерміті, 90+10)

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Ніакате, Мурільйо, Айна — Домінгес (Єйтс, 80), Даніло (Рібейру, 80) — Рейна (Еланга, 53), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Орігі, 80) — Вуд

Попередження: Дукуре, Брентвейт, Гаррісон, Шерміті — Гіббс-Вайт, Мурільйо