У рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Евертон приймав Ноттінгем Форест на Гудісон Парк.

Відкрив рахунок у першому таймі матчу Гує. У другій половині зустрічі Макніл подвоїв перевагу господарів поля. Гості відповісти "ірискам" так нічого і не зуміли, продовживши свою виїзну серію без перемог у турнірі до шести поспіль матчів.

Ця звитяга дозволила колективу Шона Дайча відірватися від зони вильоту на п'ять очок.

15 Крістал Пелес Крістал Пелес 32 33
16 Евертон Евертон 33 30
17 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 34 26
18 Лутон Таун Лутон Таун 34 25
19 Бернлі Бернлі 34 23
20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 33 16


Зазначимо, що Евертон також має гру у запасі — домашню проти Ліверпуля.

Евертон — Ноттінгем Форест 2:0
Голи: Гує, 29, Макніл, 76

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гаррісон, Гує, Гомеш (Гарнер, 67), Макніл — Дукуре — Калверт-Льюїн (Бету, 67, Шерміті, 90+10)

Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Ніакате, Мурільйо, Айна — Домінгес (Єйтс, 80), Даніло (Рібейру, 80) — Рейна (Еланга, 53), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Орігі, 80) — Вуд

Попередження: Дукуре, Брентвейт, Гаррісон, Шерміті — Гіббс-Вайт, Мурільйо