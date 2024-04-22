Англія

Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про майбутню гру проти Арсеналу.

23 квітня відбудеться перенесений матч 29-го туру АПЛ Арсенал — Челсі. Напередодні поєдинку головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно висловився про успіхи суперника на внутрішній арені.

"Звичайно, ми впевнені, що одного дня вийдемо на той самий рівень. Ми налаштовані позитивно, а у футболі найголовніше — вірити. Арсенал кілька років тому був в іншій ситуації, ніж сьогодні.

Нам потрібні три очки, щоб зайняти іншу позицію в турнірній таблиці. Ми відстаємо на дві-три гри від усіх команд, які знаходяться вище нас, і важливо намагатися вигравати такі матчі, щоб бути ближче до єврокубків у наступному сезоні", — сказав Почеттіно.

Раніше повідомлялось, що Палмер може пропустити дербі з Арсеналом через хворобу.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.