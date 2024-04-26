Англія

Наставник "чайок" поділився своїми думками після гри з Манчестер Сіті.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував поразку своєї команди у перенесеному матчі 29 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (0:4).

"Манчестер Сіті – одна з найкращих команд у світі, і вони грали дуже добре. Вибачте за перші два голи. Перші два пропущені голи були дурними.

Чи може гра позаду бути ризикованою? Так, іноді ми користувалися перевагою граючи таким чином.

Звичайно, якщо ви робите помилки, ви можете пропускати голи. Ви повинні проаналізувати, скільки голів ми забиваємо і очок, які ми набрали, граючи в м'яч", — наводить слова Де Дзербі ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Брайтон — Манчестер Сіті.