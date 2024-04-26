Італія

Наставник Удінезе поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер Удінезе Фабіо Каннаваро прокоментував поразку своєї команди у дограному матчі 32 туру Серії А проти Роми (1:2), який став дебютним для італійської легенди на чолі клубу.

"Помилки в обороні можна виправити, але я не можу багато чого змінити за два дні, тому що у мене не було достатньо часу.

Це період, коли справи йдуть не дуже добре, не було багато позитиву, тому ми повинні бути в змозі покласти цьому край.

Я вже почав розмовляти з багатьма гравцями, намагаючись зрозуміти їх і зменшити кількість помилок", — наводить слова Каннаваро Football-Italia.

Після 33 турів Удінезе набрав 29 очок і посідає 17 місце у Серії А. Свій наступний матч "зебри" проведуть проти Болоньї, який пройде 28 квітня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Удінезе — Рома.