Головний тренер Мілана Стефано Піолі — про те, чому команда поступилась Інтеру в 10 із 15 матчів під його керівництвом.
СТЕФАНО ПІОЛІ, GETTY IMAGES
26 квітня 2024, 13:34
Мілан поступився Інтеру в 10 із 15 матчів під керівництвом Стефано Піолі. Фахівець вважає, що "нерадзуррі" наразі є найсильнішою командою чемпіонату.
"Інтер уже протягом чотирьох років є найсильнішою командою нашого чемпіонату, і вони виграли лише два скудетто.
Ми ніколи не були найсильнішою командою Серії А. Якби я міг змінити результати останніх дербі, я б віддав усе, щоб зробити це, але, на жаль, я не можу", — сказав Піолі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.