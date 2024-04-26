Італія

Головний тренер Мілана Стефано Піолі — про те, чому команда поступилась Інтеру в 10 із 15 матчів під його керівництвом.

Мілан поступився Інтеру в 10 із 15 матчів під керівництвом Стефано Піолі. Фахівець вважає, що "нерадзуррі" наразі є найсильнішою командою чемпіонату.

"Інтер уже протягом чотирьох років є найсильнішою командою нашого чемпіонату, і вони виграли лише два скудетто.

Ми ніколи не були найсильнішою командою Серії А. Якби я міг змінити результати останніх дербі, я б віддав усе, щоб зробити це, але, на жаль, я не можу", — сказав Піолі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.