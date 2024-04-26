Іспанія

Хав'єр Тебас поділився своїми думками щодо рішення Хаві залишитись у Барселоні.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про рішення Хаві продовжити роботу на посаді головного тренера Барселони після закінчення цього сезону.

"Це рішення клубу. Я не загострюю увагу на подібних питаннях, навіть якщо вони можуть здаватися дивними... До моїх обов'язків не входять міркування про тренерів та їх рішення.

Якщо Лапорта вважає це за доцільне, а Хаві залишився задоволений, то так буде краще для Барселони, але у мене не може бути власної думки з цієї теми", — наводить слова Тебаса Barca Universal.

Після 32 турів Барселона посідає друге місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 70 очок.