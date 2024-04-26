Англія

Дата розгляду справи вже призначена, але поки що не оголошена.

Генеральний директор англійської Прем'єр-ліги Річард Мастерс заявив, що слухання у справі Манчестер Сіті про можливі порушення фінансового регламенту пройдуть "найближчим часом".

Нагадаємо, у лютому минулого року було оголошено, що Сіті пред'явлені звинувачення у 115 окремих можливих порушеннях фінансових правил (FFP) у період з 2009 до 2018 року.

У свою чергу, Манчестер Сіті випустив заяву, в якій, очевидно, спростовує всі факти можливих порушень.

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"Це дуже різні звинувачення. Якби який-небудь клуб, чи то чинний чемпіон, чи ні, був би визнаний таким, що порушив правила за 2023 рік, він опинився б у такому самому становищі, як Евертон або Ноттінгем Форест.

Обсяг і характер звинувачень, висунутих проти Манчестер Сіті, про які я взагалі не можу говорити, розглядаються зовсім інакше. Дата цього слухання вже призначена", — наводить слова Річардса журналіст Бен Рамсбі у своєму твіттері.

Додамо, що Манчестер Сіті продовжує боротьбу за чемпіонський титул АПЛ цього сезону. Після 33 ігор Сіті набрав 76 очок та відстає від Арсеналу на один бал, але у "канонірів" на один матч зіграно більше.