Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Тоттенгемом.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:0).

"Я дуже щасливий та задоволений. Дуже радий за наших гравців.

Ми у хорошому становищі. У нас є чудові професіонали, які працюють над стандартами. Команда справді показала, як ми хотіли побудувати сьогоднішню гру.

Перший тайм був фантастичним. Далі доводилося стримувати себе і страждати, бо Тоттенгем має якісних гравців. Більше нема чого сказати. Перемога — це заслуга гравців", — наводить слова Почеттіно ВВС.

Раніше своїми думками після гри поділився головний тренер "шпор" Анґе Постекоглу.