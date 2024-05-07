Англія

"Червоні дияволи" допустили вже 13 поразок у нинішньому сезоні чемпіонату Англії.

Манчестер Юнайтед у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги розгромно поступився Крістал Пелес (0:4).

Для підопічних Еріка тен Гага це була 13 поразка цього сезону чемпіонату Англії, що є новим клубним антирекордом.

Після 35 ігор МЮ набрав 54 очки і посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "червоні дияволи" проведуть проти Арсеналу. Гра відбудеться 12 травня о 18:30 за Києвом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед.