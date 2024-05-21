Англія

Серед претендентів — МЮ та Челсі.

Головний тренер Баварії Томас Тухель може взяти перерву в кар'єрі або очолити клуб АПЛ, повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, контракт німця з Баварією діє до 30 червня 2025 року, але буде розірваний у разі домовленості тренера з іншим клубом до кінця.

Німець поки не визначився зі своїм майбутнім. Він або зробить паузу в кар'єрі, або очолить один із клубів АПЛ. Серед варіантів в Англії називаються Челсі, яким він вже керував, та Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зв'язався з представниками Тухеля.