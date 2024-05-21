Серед претендентів — МЮ та Челсі.
ТУХЕЛЬ, GETTY IMAGES
21 травня 2024, 09:56
Головний тренер Баварії Томас Тухель може взяти перерву в кар'єрі або очолити клуб АПЛ, повідомляє Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, контракт німця з Баварією діє до 30 червня 2025 року, але буде розірваний у разі домовленості тренера з іншим клубом до кінця.
Німець поки не визначився зі своїм майбутнім. Він або зробить паузу в кар'єрі, або очолить один із клубів АПЛ. Серед варіантів в Англії називаються Челсі, яким він вже керував, та Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зв'язався з представниками Тухеля.